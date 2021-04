Um dia depois de ser formalmente acusado de agressão e controlo coercivo, na sequência de uma queixa apresentada pela ex-namorada, a imprena inglesa diz que Ryan Giggs encontrou um novo amor.





O treinador galês, de 47 anos, foi apanhado durante um passeio pelas ruas de Hale (arredores de Manchester) com a modelo Zara Charles, que de acordo com uma fonte citada pelo 'The Sun' "tem apoiado Ryan nos últimos meses".