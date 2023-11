Joana Sanz com declarações surpreendentes: «Falo ao telefone com Dani Alves como se nada tivesse acontecido»

Joana Sanz fez declarações surpreendentes sobre a relação com Dani Alves, que estáde uma jovem numa discoteca. Em março,, mas agora confessou que ainda não se separou do jogador brasileiro. Em entrevista ao programa ‘Viernes’, Joana Sanz começou por revelar o que sentiu quando soube que o marido tinha sido preso e depois falou sobre a situação atual do casal."O meu marido foi preso a 20 de janeiro. Senti que já não tinha uma razão. Para quê viver? Para quê continuar? Para quê?, começou por referir.E prosseguiu, falando sobre o momento em que soube que Dani Alves tinha sido detido: "Soube-o pela imprensa, pela televisão. Não sei quando é que falei com ele, foi algum tempo depois e a conversa não durou muito tempo. Não me lembro, mas foi um balde de água fria. ‘Isto está mesmo a acontecer?’. Foi difícil lidar com tudo isto".Depois, revelou o conteúdo da primeira conversa com Dani Alves: "Estava mesmo a perguntar-lhe se tinha havido traição. No momento tão difícil da minha vida ele falhou-me. O mundo desmoronou e eu disse: ‘é agora’. Inicialmente ele negou absolutamente tudo. Hoje compreendo, a minha mãe tinha acabado de morrer. O que é que podia dizer-me?".E continuou, abordando a situação atual do casal já depois de ter anunciado o divórcio em março: "Estamos na mesma, não nos vamos divorciar para já. Ele está na situação em que está e, para já, vamos continuar casados. Ele disse-me para fazer o que eu quisesse, que não me ia dar o divórcio e eu disse: ‘bem, é assim que vamos continuar’. Nada aconteceu antes para criar um sentimento de rejeição. O amor é independente de estarmos casados ou não. É a minha família, vai continuar a ser, o tempo dirá".Joana Sanz revelou ainda como é a relação com Dani Alves desde que foi preso: "Continuo a apoiá-lo e vou continuar a apoiá-lo para sempre, o futuro dirá. Continuamos a falar ao telefone como se nada tivesse acontecido, apoiamo-nos um ao outro da melhor maneira possível".