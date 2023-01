Mulher de Dani Alves deixa mensagem nas redes sociais após detenção do jogador

Ouvido na esquadra e levado a tribunal. Dani Alves está nas malhas da justiça e esta sexta-feira o Ministério Público espanhol já pediu a prisão preventiva sem fiança para o jogador que está a ser acusado de agressão sexual. A mulher do internacional brasileiro já quebrou o silêncio e mostrou o seu apoio nas redes sociais."Together", que é como quem diz "juntos", foi o que Joana Sanz escreveu na legenda de uma fotografia publicada no Instagram na qual se veem as mãos do casal.A manequim agradeceu também as mensagens de apoio que lhe têm chegdo. "Obrigada tantas mensagens de apoio e demonstrações de carinho. Sinto-me muito protegida neste início de ano negro. Voltarei com a ave Fénix", pode ler-se.