Mulher de Hakimi fala em "mundo machista": «Quando começámos a namorar eu era mais conhecida do que ele»

Hiba Abouk quer divorciar-se de Achraf Hakimi, mas pretende, alegadamente, reclamar metade da fortuna do jogador do PSG. Uma atitude que tem dividido opiniões nas redes sociais e gerado críticas à atriz. Questionada sobre a situação pela jornalista Maria Patiño, no programa 'Sálvame' da 'Telecinco', a atriz respondeu aos comentários menos bonitos de forma taxativa."É um mundo machista e misógino, tendo em conta que, quando começámos a namorar, ele não ganhava dinheiro e eu era mais conhecida do que ele. Imagina...", contou Hiba Abouk.E prosseguiu: "O que é bom é que o que dizem não me afeta mais, quero ser discreta para que amanhã não afete a nossa família. Confio que a justiça e o bom senso estão do meu lado."Recorde-se que Hiba Abouk pediu o divórcio depois de Hakimi ter sido acusado de violação e, segundo a imprensa francesa, exigia 10 milhões de euros, enquanto o internacional marroquino só estava disposto a dar dois. No entanto, ficou a saber-se que o jogador na realidade não tem qualquer bem , visto que todo o dinheiro e os bens do defesa do PSG foram colocados no nome da mãe