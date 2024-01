Mulher de Kyle Walker anuncia separação após escândalos sexuais: jogador do Man. City expulso de casa

Annie Kilner anunciou nas redes sociais a separação Kyle Walker com quem tem três filhos. De acordo com a imprensa ingkesa, o jogador - que já esteve envolvido em vários escândalos sexuais - foi mesmo expulso de casa."Infelizmente, depois de muitos anos de matrimónio e três filhos maravilhosos juntos decidi afastar-me de Kyle por uns tempos. Não desejo fazer mais comentários a este respeito. Por agora, peço que respeitem a minha privacidade e a dos meus três filhos pequenos durante este momento difícil", disse a modelo, que já se tinha separado do jogador outras vezes.Em março de 2023, Kyle Walker foi apanhado, durante uma saída à noite com um grupo de pessoas, a baixar as calças e a mostrar os genitais. Nessa altura, o jornal 'The Sun', noticiou que o lateral foi captado pelas câmaras do estabelecimento a rir-se e a divertir-se com amigos, até ao momento em que baixou as calças de fato de treino, com toda a gente a ver. Além disso, o jogador ainda beijou uma mulher, tocando-lhe nos seios.Em abril de 2020, Kyle Walker quebrou o confinamento para participar num encontro de cariz sexual. Em 2019, o lateral traiu Annie Kilner com Laura Brown e foi precisamente a ex-participante de um reality show a contar toda a verdade à modelo, situação da qual falou meses depois também em entrevista ao 'The Sun'. "O que ele fez comigo e com os nossos filhos é obsceno. Não consigo exprimir por palavras. No final de março do ano passado, ele traíu-me com uma 'estrela' de reality show. Descobri um mês depois, fiquei arrasada e terminei tudo. Ele implorou-me para voltar... mas em julho voltou a fazê-lo. Nem três meses passaram e alguém [Lauryn Goodman] estava grávida. O meu filho mais novo tinha um ano. Quem faz isso?", criticou Annie."Acho que nunca mais vou ser a mesma por causa do que ele me fez. Fico muito triste por todo o mal que me causou quando não fiz nada para o merecer. Tentei odiá-lo, mas como posso odiar o homem que meus filhos tanto amam? Antes das traições, ele era o meu melhor amigo, a minha alma gémea. Podia contar com ele para qualquer coisa. Mas afinal nada do que pensava que tínhamos era real e ele atraiçoou-me pelas costas", afirmou na altura.