Namorado da mãe de Neymar investigado: jogador desconfiou da versão e polícia é chamada

É mais um capítulo na atribulada relação de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos. A mãe de Neymar e o namorado, de 22 anos, voltaram às páginas dos jornais brasileiros esta semana depois de uma discussão entre o casal ter terminado com o jovem no hospital a ser operado de urgência a um golpe num braço, que obrigou a 12 pontos.





Na versão contada por Nadine a Neymar é negado que se trate de um caso de violência doméstica - o jovem é acusado de um outro episódio do género em Espanha, no entanto o futebolista do PSG comentou com amigos que não acreditava na história contada."Teve uma discussão lá com o namoradinho dela. Ele está indo para o hospital, foi operado agora. Ele deu um soco no vidro da varanda. Tá ligado? Ela falou para mim que ele tropeçou. Falaram para a Day [Dayane Crespo, assessora da família] que ele tropeçou da escada e foi apoiar. Mas da escada para o vidro que está quebrado é muito longe, tá ligado?", afirmou o jogador que chama de 'viadinho' ao namorado da mãe Neymar e os amigos consideram 'impossível' a versão contada e, segundo a imprensa brasileira, a polícia foi chamada a investigar o caso.A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirma que o incidente foi registado no 3.º DP de Santos, no litoral de São Paulo, e que Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, já prestaram declarações. Nos próximos dias serão ouvidos vizinhos que se terão apercebido da discussão do casal.