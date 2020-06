Neymar chama 'viadinho' ao namorado da mãe e diz que lhe mentiram: «É impossível»

Neymar terá comentado com amigos o incidente em casa da mãe que terminou com o namorada de Nadine Gonçalves no hospital, gravemente ferido. No áudio que foi publicado no Brasil, ouve-se o internacional brasileiro do PSG a falar da discussão entre a mãe e Tiago Ramos, chamando de 'viadinho' ao namorado da mãe.





Na conversa, Neymar refere ainda que acredita que a mãe lhe mentiu, contando que Tiago teria tropeçado e caído e que teria sido assim que se teria aleijado - corte profundo no braço De acordo com o jogador e os amigos seria impossível pela distância que o cenário que Nadine Gonçalves contou fosse real. "É impossível", referem.Neymar terá pedido ao amigo Cristian Guedes para ir até o apartamento ver como estava Nadine.Recorde-se Tiago Ramos é acusado por uma ex-namorada espanhola de violência doméstica. Depois deste e outros casos , como o da bisexualidade, terem vindo a público a família de Nadine Gonçalves mostrou-se contra a relação amorosa, que foi assumida em abril , precisamente no domingo de Páscoa.