Namoro de Hulk com a sobrinha da ex-mulher ganha novo capítulo: «Atitude desprezível»

A polémica continua. Depois de no Dia dos Namorados, Hulk ter publicado imagens ao lado da sobrinha da ex-mulher, no Dubai, mostrando os anéis de compromisso, o internacional brasileiro viajou para o Brasil e volta a ter os holofotes apontados a si.





Hulk diverte-se ao lado da nova namorada: «É uma ciumeira atrás da outra» Hulk diverte-se ao lado da nova namorada: «É uma ciumeira atrás da outra»

A carregar o vídeo ...

Hulk mostra anel de compromisso com a ex-sobrinha: «Feliz Dia dos Namorados meu amor»



Hulk mostra anel de compromisso com a ex-sobrinha: «Feliz Dia dos Namorados meu amor»

No último domingo, Hulk esteve no Estádio do Palmeiras acompanhado da namorada e dos filhos e segundo a jornalista brasileira Fábia Oliveira a exposição do casal está a desesperar a família de Camila Ângelo.Durante o fim de semana, o tio de Camila e irmão de Iran Ângelo , sofreu um princípio de infarto, confirmado por Rayssa Ângelo, a outra tia de Camila, que referiu que o irmão tinha sido hospitalizado por não aguentar a exposição pública do caso."Lamentável, doloroso e cruel toda essa exposição precoce e desnecessária. Falta de empatia, de Deus e de zelo ter a necessidade de exibir uma felicidade editada e ainda usar o nome de Deus diante de tudo isso que gerou. Tanta dor, tristeza e angústia à toda família que deixou pra trás, sem nenhuma preocupação. Atitude desprezível que atingiu a saúde do tio ao ponto de ser hospitalizado. Triste tudo isso", escreveu Rayssa nas redes sociais como comentário às informações de Fábia Oliveira.A jornalista brasileira referiu ainda que Hulk e Camila casaram-se no final de 2019, numa cerimónia que tinha sido planeada para celebrar os 12 anos de união de Hulk com Iran. "Os dois disseram o 'sim' no dia 29 de dezembro, seis dias depois de assumirem o namoro publicamente. E pasmem: a data é a mesma em que o jogador subiria ao altar para oficializar a união de 12 anos com a ex-mulher Iran Ângelo, que vem a ser tia de Camila e mãe dos três filhos do craque", assegurou Fábia Oliveira.Entretanto, a assessoria do futebolista negou esta informação, adiantando ainda que o caso segue para a Justiça.De referir também que a família de Hulk já veio publicamente apoiar a relação do futebolista com Camila.