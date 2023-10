Neymar mostra filha recém-nascida: «Obrigado por nos ter escolhido»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar tem mais um herdeiro: Mavie, fruto da relação do internacional brasileiro com Bruna Biancardi, nasceu na madrugada de sexta-feira em São Paulo, no Brasil. A menina é a segunda filha do jogador do Al Hilal, que é também pai de Davi Lucca, de 12 anos."Nossa Mavie chegou parara completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", pode ler-se na legenda da publicação do casal no Instagram com várias fotografias da recé-nascida.Recorde-se que Neymar abandonou na sexta-feira a concentração do Al Hilal , que este sábado defronta o Al Akhdoud em jogo da 9.ª jornada do campeonato saudita, e contou com a permissão de Jorge Jesus para fazê-lo. Com esta viagem ao Brasil, Neymar está naturalmente de fora das opções do técnico português para o duelo desta tarde (16 horas). Em caso de triunfo, a formação de Riade poderá reassumir a liderança isolada do campeonato, que neste momento pertence ao Al Taawon.