Nova 'batalha': Piqué e Shakira não se entendem quanto à custódia dos filhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Piqué e Shakira preparam-se para entrar numa 'disputa' pela custódia dos filhos Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, e segundo o 'La Vanguardia, o antigo casal, que se separou ao fim de 12 anos , já está a dar os primeiros passos nesse sentido.A mesma fonte adianta que o central espanhol contratou a firma de advogados 'Tamborero', que já esteve envolvida, entre outros, no divórcio da antiga tenista Arantxa Sánchez Vicario, ex-número um mundial. Shakira, por sua vez, irá contar com a ajuda de Pilar Mañé.Segundo a mesma fonte, a cantora colombiana pretende mudar-se com Milan e Sasha para Miami, "uma vez que tem poucos amigos em Barcelona e se sente mais confortável na cidade norte-americana, onde tem uma mansão". Piqué, por outro lado, quer que os filhos fiquem na Catalunha, onde sempre viveram.