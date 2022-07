Piqué e Shakira em "reunião bastante tensa" pela custódia dos filhos

Piqué e Shakira continuam a travar uma autêntica 'batalha' pela custódia dos dois filhos , Milan, de nove anos, e Sasha, de sete e, segundo revela Jordi Martín, paparazzi do espanhol, a última reunião entre o central do Barcelona e a cantora colombiana - que contou com a presença dos advogados de ambos - ganhou contornos "bastante tensos"."Shakira e Piqué tiveram uma reunião onde estiveram frente a frente com os respetivos advogados. Pelo que me dizem, foi uma reunião bastante tensa", explicou Martín, citado pelo 'AS'.Quem também avança algumas informações é o programa mexicano 'Chisme No Like', que diz que está marcada mais uma reunião em solo norte-americano para tentar chegar a um acordo quanto à custódia dos filhos.Além disso, a mesma fonte garante que Piqué está interessado em mudar-se para o Inter Miami, de maneira a ir morar para os Estados Unidos e a estar mais perto dos filhos, para além de estar em cima da mesa "a possibilidade de toda a família passar uns dias nas Bahamas de forma a tentar resolver o assunto e trazer alguma tranquilidade aos filhos".