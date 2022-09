Piqué fala em "grave atentado aos direitos dos filhos" e avança com medidas cautelares

Gerard Piqué emitiu esta quinta-feira um comunicado, através dos seus advogados, onde visa o comportamento de "alguns meios de comunicação e paparazzi" desde a sua separação com Shakira, e anuncia que vai avançar com "medidas cautelares contra aqueles que estão a violar os direitos dos seus filhos", Milan e Sasha.O jogador do Barcelona, que há pouco mais de uma semana foi apanhado aos beijos com a sua nova namorada , uma jovem de 23 anos, agradeceu, no entanto, o "respeito e rigor informativo" de alguns órgãos."Desde que Shakira e Piqué confirmaram a sua separação através de um comunicado conjunto a 4 de junho, muitos rumores e supostas informações não confirmadas foram publicados sobre o jogador, a sua família e a sua vida pessoal e, portanto, privada. Essas reportagens e imagens causam não apenas danos à sua honra e imagem, mas também são um grave atentado aos direitos dos seus filhos, cuja segurança e proteção representam a sua maior preocupação.Ao mesmo tempo, o acompanhamento de alguns meios de comunicação e paparazzi tem sido contínuo, tendo o nosso cliente sido obrigado a alterar a sua rotina diária com o único objetivo de proteger os seus filhos, família e ambiente mais próximo.Gerard Piqué sempre respeitou a atividade dos meios de comunicação e o direito à informação, e tem plena consciência do papel fundamental que desempenham na sociedade.No entanto, nos últimos tempos têm havido interferências que ultrapassam os limites da legalidade, pelo que o nosso cliente se viu obrigado a avançar com medidas cautelares e a tomar medidas judiciais contra aqueles que perturbam a sua vida familiar e violam os direitos dos seus filhos, tendo em conta que o único objetivo de Gerard Piqué é garantir o seu bem-estar e restaurar o seu direito à privacidade, segurança e tranquilidade.O nosso cliente quer agradecer, através desta declaração, o respeito e rigor informativo demonstrado por alguns meios de comunicação, e confia que tudo se resolverá da melhor forma possível, aplicando sempre a sensatez e o bom senso".