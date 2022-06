«Piqué tem ultrapassado os limites e está a gastar quantidade indecentes de dinheiro»

Jordi Martín, paparazzi que segue Gerard Piqué há largos anos, revelou ao programa espanhol 'Socialité' pormenores acerca das festas que o central do Barcelona tem organizado, entre os quais o dinheiro que nelas está envolvido."Relativamente às festas de Piqué, vamos lá ver. Sigo-o há 12 anos e ele é muito conhecido em Barcelona, até pelas festas que organiza. Mas as pessoas dizem-me que ultimamente ele tem ultrapassado os limites, tem estado muito com Riqui Puig [n.d.r.: colega de Piqué nos catalães]", começou por dizer Martín, antes de revelar valores."Está a gastar quantidades indecentes de dinheiro na discoteca 'Bling Bling' e no restaurante 'Patrón' e, pelo que me dizem, fica lá até às tantas da manhã. Os gastos dependem do dia, mas pelo que sei, são pelo menos 2 mil euros por dia, de 2 mil euros para cima. Mas claro, esses valores para ele são irrisórios", concluiu.Recorde-se que Shakira confirmou, há cerca de uma semana e meia, o fim do casamento com Piqué . Ambos têm dois filhos em comum: Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.