Poderá Paris Hilton mudar-se para Portugal? O cunhado sim e para jogar aos 45 anos no Lank Vilaverdense

Tanto no mundo da alta sociedade como do futebol, nunca nada pode ser demasiado surpreendente. Mas quando as duas realidades se aliam, é caso para dizer que há um lado insólito. Länk Vilaverdense inscreveu, em cima do fecho do mercado como Record adiantou , o avançado Courtney Reum, norte-americano que é cunhado de Paris Hilton e que, além dos seus 45 anos, nunca jogou futebol profissional.Courtney Reum é Empresário, investidor e autor do livro Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches, já foi capa de várias capas de revistas de lifestyle e moda, como a Men's Fitness. Aparece com frequência ao lado de celebridades do mundo da música, do desporto, do cinema ou do entretenimento, recentemente foi fotografado ao lado de Ciara e Serena Williams. Leia o artigo na Máxima.