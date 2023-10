Rebecca Loos volta a arrasar David Beckham: «São precisos dois para dançar o tango»

Rebecca Loos, ex-modelo holandesa que revelou ao mundo que teve um caso com David Beckham em 2003,do antigo jogador no seu mais recente documentário no qual não assume as culpas pelo relacionamento."Preferia não ter de voltar a falar sobre isto. Deixei o assunto para trás e segui em frente com a minha vida. Mas quando surgiu este documentário incomodou-me muito o ângulo que utilizaram e a forma como ele interpretou a narrativa. É enganadora e faz-me parecer a pessoa má. Claro que também sou culpada, mas são precisos dois para dançar o tango e eu nunca o neguei", começou por referir no programa de televisão ‘Good Morning Britain’.E continuou: "O facto de ele não reconhecer a responsabilidade está a dar a ideia de que não há problema em comportar-se assim e penso que essa é a mensagem errada a transmitir. Se cometemos erros, devemos assumi-los, pedir desculpa e seguir em frente. É isso que estou a ensinar aos meus filhos".Ao longo do documentário, David Beckham disse que estava casado e feliz com a mulher, Victoria Beckham. Rebecca respondeu: "Penso que há muitos homens que têm um casamento feliz e também têm casos".