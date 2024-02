Rolls-Royce Wraith (acidentado) de Marcus Rashford à venda

Recorda-se como Marcus Rashford destruiu o seu Rolls-Royce Wraith num acidente em setembro? Pois agora o exclusivo carro de luxo avaliado em 820 mil euros está à venda numa leiloeira de ‘salvados’. O último dos 11 lances vai já nos 178 mil euros.





Segundo o 'The Sun', o carro precisará de um arranjo avaliado em 93 mil euros.

De sublinhar que a colisão que 'desfez' o Rolls-Royce do avançado dos red devils aconteceu quando o jogador deixou Carrington, o centro de treinos do United, para onde a equipa regressou de autocarro depois de um jogo fora de casa com o Burnley. O carro do jovem craque ficou danificado, mas Rashford, embora tenha ficado abalado, não sofreu lesões físicas. Na altura, o 'The Sun' escreveu que Bruno Fernandes, que também regressava a casa depois do jogo, parou para ajudar o companheiro de equipa. A polícia também esteve no local.