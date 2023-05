Separados... mas só dois dias: Susana Werner anuncia que casamento com Júlio César é para continuar

Dois dias após terem anunciado a separação , Susana Werner e o ex-guarda-redes do Benfica Júlio César anunciaram... o contrário! O casal voltou atrás com a decisão e deu uma nova oportunidade ao casamento de 21 anos."Obrigada pela força! Fomos precipitados. O nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para a nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e a nossa família", escreveu a atriz na sua página de Instagram, com uma imagem onde se lia "Insistir no amor sempre será a resposta certa".O casal tem dois filhos em comum: Cauet e Giulia.