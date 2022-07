Tamara Gorro volta a atravessar momento difícil: «Há uma semana que estou mal, muito mal»

Tamara Gorro, mulher de Garay, confessou nas redes sociais estar novamente a atravessar um período difícil, alguns meses depois de ter revelado estar a lidar com problemas de saúde mental "Não vou mentir. Há uma semana que estou mal, muito mal. Estou na descida de uma montanha-russa. Mas com vontade de regressar à subida para a poder c ao máximo com o meu amor [Garay]", começou por dizer.Apesar de não querer desvendar a razão de mais uma recaída, a influencer espanhola afirmou que há um motivo. "Desta vez sim [há um motivo]. Mas estes momentos surgem a qualquer momento e sem motivo nenhum nesta doença".Tamara Gorro frisou ainda que voltou a subir a medicação. "Tudo tem um único propósito: acabar com isto", rematou.