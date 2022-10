Wanda Nara provoca Icardi: «Só faltava ser eu a calçar as chuteiras...»

Depois da separação entre Wanda Nara e Icardi, e depois do avançado do Galatarasay ter afirmado que a mulher é "alvo de chacota em todo o Mundo" , agora foi a vez da modelo argentina - e ainda empresária do jogador - vir a público com provocações."[Icardi] Estava numa situação em que queria ir para uma equipa nova e experimentar outras coisas, mas a verdade é que não há muita diferença entre o clube de onde veio para onde está agora. Depende dele, eu só trato da papelada. Só faltava ser eu a jogar", começou por referir no programa 'Intrusos en el espectáculo'.E prosseguiu, com ironia: "Só faltava ser eu a calçar as chuteiras e entrar em campo. O meu trabalho é procurar o melhor contrato para ele. Sou a única representante dele e é com isso que lido. Acho que pode voltar a ser o goleador de antes, mas isso depende dele", rematou.