Wanda Nara tem vídeos de cariz sexual de atriz que 'agitou' o seu casamento com Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi parecem já ter feito as pazes depois da mais recente polémica, mas surgem agora novos desenvolvimentos numa 'novela' que parece não ter fim. A 'Marca' avança que Yanina Latorre, apresentadora de televisão e mulher de Diego Latorre, antigo avançado albiceleste, se envolveu numa discussão com Eugenia Suárez, a atriz que quase causou a separação do jogador do PSG e da sua mulher, acusando-a de enviar vídeos de "autossatisfação" a vários craques argentinos.





"Há quatro jogadores, que não vou citar os nomes, que comunicaram com Wanda Nara e enviaram-lhe vídeos da 'China' Suárez. A Wanda encontrou vários vídeos do mesmo tipo, mas são cenas diferentes. Vê-se que ela [Eugenia Suárez] gosta de se filmar a fazê-lo", contou a apresentadora no programa 'Los Ángeles de la mañana'.Segundo Yanina, estes vídeos foram reencaminhados para quatro jogadores da seleção argentina que jogam na Europa. "Foi para Icardi e para mais quatro que jogam lá. Há outro jogador que recebeu e que a mulher descobriu, mas todas já têm ideia do que se passa. Há algumas que se vão embora, outras que ficam".De acordo com o mesmo programa, Eugenia Suárez e Yanina Latorre acabaram mesmo por se envolver numa acesa discussão, quando a atriz ligou, irritada, a esta última. "Disse-lhe: 'em todo o lado dizem que és uma prostituta, e para mim não o és, apenas és uma má pessoa. Já estragaste a vida de três casais, e de outros que não vou citar nomes porque ainda não se separaram. Não tens vergonha? Estas coisas não se fazem", atacou Yanina.Recorde-se que Mauro Icardi chegou mesmo a apagar a sua conta de Instagram, numa tentativa de preservar, ao máximo, a sua relação com Wanda Nara.