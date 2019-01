Mercado ferve: At. Madrid abre a porta de saída a Gelson e Sporting empresta jogador ao PAOK

9h17 - Ojá resolveu mais um dossiê deste mercado de inverno. Misic vai ser emprestado aoaté final da temporada, ficando o clube grego com opção de compra, apurou Record.8h50 -, diretor desportivo dofez um ponto de situação sobre a hipótese de contratação de Lucas Hernández: "Já tivemos algumas conversas e ainda haverá mais. Não é realista que venha em janeiro".8h30 - Oformalizou uma queixa contra o Sporting na FIFA e no Tribunal Arbitral do Desporto, numa altura em que está a ser negociado com opor valores na ordem dos 20 milhões de euros. O Monaco também continua interessado no esquerdino. Acuña foi contratado ao Racing em 2017 e custou 10,5 milhões de euros, incluindo aquisição ao Racing (9,6 M€), comissão para Marcelo Simonian (0,8 M€) e mecanismo de solidariedade. Marcel Keizer já admitiu que gostaria de manter o jogador mas a saída está em aberto.8h20 - O 'As' volta a anunciar esta quarta-feira que odeve prescindir depara assegurar a chegada de Morata.8h17 - Numa entrevista ao ‘Foot Mercato’,garantiu que irá continuar em Alvalade até final da época, confirmou que está em final de contrato mas que Varandas já lhe disse que quer renovar e ainda abordou o ataque à academia, em maio do ano passado.8h15 - A boa exibição deno clássico frente ao Sporting aumentou ainda mais a especulação em torno do futuro do central do FC Porto, com o portal UOL Esporte a dar conta de uma reunião entre responsáveis do Real Madrid e representantes do jogador.8h10 -vai representar oda 1ª divisão da Argentina, por empréstimo do Sporting. A cedência será de 6 meses e o emblema de Mar del Plata não terá qualquer encargo com os salários do jogador. O criativo que ainda tem contrato com o Sporting até 2021 tinha interessados em Israel e Emiratos Árabes Unidos, mas acabou por optar pela permanência no seu país de origem.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Acompanhe tudo ao minuto.