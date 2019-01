Mercado ferve: Barcelona imparável em dia em que Sporting garante reforço

10h01 -será jogador do, avança a 'Marca'. O lateral esquerdo de 18 anos dochegou a acordo com os rossoneri e deverá assinar por quatro anos e meio. A oficialização estará por horas.9h58 -prepara-se para 'roubar' estrela bianconera no próximo verão, depois de Cristiano Ronaldo ter rumado a Turim em 2018, noticia o 'The Sun'. Os merengues estarão a preparar uma proposta de 100 milhões de euros para assegurar os serviços do novo diamante argentino.9h55 - Mais uma novela prestes a terminar:deverá cumprir testes médicos esta quarta-feira em Stamford Bridge e assinará pelo, diz a 'Sky Sports'. O acordo alcançado na última noite entreporterá desbloqueado a situação do avançado argentino.9h51 -estão na corrida para contratar, adianta a 'Gazzeta dello Sport'. O jogador croata continua bem cotado no futebol europeu e colchoneros e red devils são os principais interessados em contar com os serviços do médio ofensivo do9h48 - Oterá tentado contratar, noticia o 'Daily Mail'. A operação proposta pelos gunners contemplava a cedência do defesa até final da temporada com opção de compra, acordo que oterá rejeitado.9h45 - A novelaparece ter chegado ao fim:contrata a pérola holandesa por 90 milhões de euros, avançam a 'Catalunya Radio' e o diário holandês 'De Telegraaf'. A ofensiva montada na última semana pelos dirigentes blaugrana parece ter dado frutos, com o médio doa recusar emblemas comooupara rumar à Catalunha.8h50 - Dia chave para, diz o 'Sport'. O jornal da Catalunha avança que o CEO do, Óscar Grau, e Pep Segura, diretor geral do clube, viajaram para Amesterdão para fechar a contratação do jogadoir do Ajax.8h47 - O antecipou-se à concorrência e garantiu um reforço de presente para a equipa de sub-23, mas especialmente de futuro para a formação principal: trata-se demédio brasileiro de 20 anos, que deu nas vistas esta temporada ao serviço do Estoril, primeiro nos sub-23 (12 jogos) e depois na equipa principal dos canarinhos (oito partidas).8h45 - Ode Espanha, está interessado eme já terá feito chegar uma proposta de contrato ao médio com o objetivo de o recrutar a custo zero para a próxima época. A informação foi avançada ontem pelo portal SportItalia, que relembrou os outros emblemas que mantêm o mexicano debaixo de olho, entre eles o Inter e a Roma.8h30 - O"acerta em pleno" se contratar. A frase foi ontem atribuída a Casillas pelo jornal espanhol ‘AS’ e terá sido dita pelo guardião a algumas pessoas que lhe são próximas. Numa notícia em que o central é apelidado de "novo Pepe", pode ler-se ainda queCasillas ter-se-á mostrado aliviado pelo central continuar na Invicta até junho.Bom dia! Estamos de volta para aompanhar mais um dia de mercado quando estamos a uma semana do final.