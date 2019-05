Mercado já mexe: Manchester City 'chama' mais um português e Benfica ataca na Grécia

9h36: A 'Gazzetta dello Sport' conta que, presidente da, telefonou a. O campeão italiano prescindiu dos serviços dee procura um treinador...9h33: Oquer vendermas o jogador não parece disposto a facilitar a saída, pelo menos sem receber aquilo a quem tem direito pelos três anos que ainda tem de contrato. A 'Marca' escreve que o jogador foi de férias e não se despediu dos companheiros, pois conta voltar na pré-época...9h25:quer levardopara o, escreve o diário espanhol 'As'. O médio, que não estará nos planos de Zidane, quer pretende deixar o Santiago Bernabéu e ir para um clube onde tenha mais protagonismo.9h20: O jornal francês 'Le Parisien' escreve esta quarta-feira, citando pessoas próximas de, que nem uma proposta de 300 milhões de euros chegarão para convencer oa libertar a sua pérola.8h47: O alemão, treinador do, foi falado pela imprensa italiana para ocupar o comando técnico da, mas não será fácil para o clube de Turim garantir o treinador da moda. Em Inglaterra diz-se queque aufere atualmente em Anfield (tem contrato até 2022), além de pagar a cláusula de 36 milhões.8h41: O 'The Sun' escreve que se o treinadorcontinuar no, um dos seus objetivos para reforçar a equipa será, que termina contrato com oeste verão. Os dois trabalharam juntos no8h37: Em Inglaterra a Sky Sports dá conta que, guarda-redes checo do, de 37 anos, vai colocar um ponto final na carreira esta época e que vai regressar ao, para assumir as funções de diretor desportivo.8h23: A imprensa inglesa noticia esta manhã que opretende contratar, guarda-redes espanhol do, para substituirno campeão gaulês. Em Old Trafford faz-se de tudo para renovar com o guardião, que termina contrato em 2020, mas o jogador ainda não aceitou qualquer proposta.- Oestá mais perto de garantir a contratação de. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o bicampeão inglêspelos dirigentes da, ou seja, 60 milhões de euros.- O guarda-redesdo. Ao queapurou, o negócio é avaliado num total de 20 milhões de euros, com os encarnados a pagar 12 milhões, enviando ainda o jovempara a Catalunha, avaliado em 8 milhões.- Oestará perto de fechar contrato com o jovem, de apenas 15 anos, segundo noticiou o ‘Sportime’. A referida publicação garantiu que aspelo jogador cipriota, que já se estreou inclusivamente na primeira equipa do Omonia.- Oestá interessado em. Numa ótica de prevenção para a possível saída de, a SAD encarnada vem desde há várias semanascom os representantes do polivalente lateral-esquerdo do, de 23 anos.está em final de contrato e vai deixar oapós a final da Taça de Portugal. O espanhol, de 31 anos,com oe com a- Oestá atento a, jovem lateral-esquerdo de 20 anos que se estreou esta temporada na equipa principal do, na 2ª Liga. Segundo informações recolhidas por, o50% do passe por 500 mil euros.- Otem intensificado o interesse emnos últimos dias e, segundo informações recolhidas porpara contratar o médio-defensivo, de 24 anos, que tem dado nas vistas no Belenenses SAD. A SAD leonina terá de desembolsar uma verba avaliada em 750 mil euros, mais a cedência de dois jogadores ao emblema que atua no Jamor.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mercado.