8h51 - Marcel Keizer conta comque, por seu lado, também está decidido a prosseguir a carreira no Sporting. Com este objetivo em mente, o médio vai viajar amanhã para a China, de forma a tentar desvincular-se do seu contrat o com oque termina a 31 de dezembro8h30 - Continua o impasse em torno de: oparece ter saído da corrida.8h17 -, após a conquista da Taça de Portugal, não conseguiu avançar muito sobre o seu futuro. O capitão reconhece "que há interesse" de equipas na sua contratação, mas também lembrou que ainda é preciso negociar. Na linha da frente estão mas os atuais campeões parecem mais interessados , e uma eventual saída de David Silva pode acelerar o processo.8h10 -vestiu a pele de herói ao marcar o penálti decisivo no Jamor. O empresário do avançado, de 25 anos, está em Portugal e, segundo Record apurou, deverá reunir-se com a SAD nos próximos dias para abordar temas relativos ao futuro e o contrato assinado no passado mês de dezembro.8h05 -, uma das grandes esperanças da formação do, termina contrato já em 2021, razão pela qual a SAD está a negociar a sua renovação . Mas não só: além de aumentar a duração do contrato, os encarnados já fizeram saber que pretendem incluir uma cláusula de rescisão elevada, de forma a blindar o lateral-direito de possíveis interessados. Ao que foi possível apurar, Tomás Tavares, de 18 anos, deve ficar seguro por 40 milhões de euros.8h02 - O quer subir a cláusula de rescisão de, dos 60 milhões de euros para os 100 milhões. Os responsáveis encarnados entendem que o valor atual é demasiado baixo e que pode ser facilmente batido pelos ‘tubarões’ do futebol europeu, face ao estatuto que o jogador já atingiu e considerando a sua idade.8h01 - Rui Pedro Soares pode estar prestes a receber a boa notícia de um encaixe significativo nas contas da SAD dos azuis. É que odeve mesmo avançar para a compra dea título definitivo numa operação que se cifra entre os 3,5 e os 4 milhões de euros Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo aqui.