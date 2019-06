8h54 - O garantiu nas últimas horas a contratação de. O princípio de acordo há muito que estava alcançado mas os leões e o Belenenses SAD ultrapassaram, agora, os obstáculos que impediam o jogador de viajar para Lisboa para fazer exames médicos e assinar pelo emblema de Alvalade.8h44 -é um dos treinadores que estão na lista de potenciais sucessores de Sarri [está a caminho da Juventus] no, tal como Espírito Santo, mas o favorito a sentar-se no trono continua a ser8h32 - Oquer ficar commas o Valencia pede 10 milhões de euros, valor muito acima da proposta dos granotas (2,5 M€).8h30 - O ‘Sport’ escreve que o United sondou. O Barcelona não aceita propostas abaixo dos 50 milhões de euros.8h25 - Ajá terá acordo com opara a transferência de Isak, avançado sueco de 19 anos, por cerca de 10 milhões de euros.8h24 - Sem clube, depois de terminada a ligação à Roma,tem propostas dos Los Angeles FC e do Boca Juniors, treinado por Burdisso, que jogou com o italiano nos romanos.8h22 - O ‘Bild’ apontado E. Frankfurt ao At. Madrid. A transferência pode render 40 milhões ao clube alemão.8h20 - O At. Madrid intensificou os contactos por João Félix. O problema... é que não chega para convencer Luís Filipe Vieira, que só admite vender pelo valor da cláusula. Aliás, neste momento o líder das águias já tem em mãos duas ofertas de 120 M€ 8h19 - Oferece 6 milhões de euros limpos por época a. Quem o garante é o jornal espanhol 'As' que ilustra a primeira página da edição que vai esta quarta-feira para as bancas com o jovem jogador do Benfica nas praias de Ibiza.8h10 - ai regressar ao, clube que representou cinco épocas como jogador, mas agora como treinador dos sub-23. O homem que teve a primeira experiência como técnico no Campeonato de Portugal, ao serviço do Casa Pia – equipa que está a lutar pela subida ao segundo escalão – é o eleito para render Luís Tralhão naquele escalão. De acordo com informações recolhidas por Record, as partes já terão chegado a um acordo, o qual poderá ser oficializado nas próximas semanas, ainda que Amorim não possa orientar a equipa numa primeira fase da temporada.8h05 - A notícia de que omostrou interesse em contrataragitou o mercado de transferências ao longo do dia de ontem. De facto, a informação veiculada pelo jornal ‘Tuttosport’, de Itália, corresponde à verdade – o guardião está até disponível para estudar uma oferta portista , mas, segundo as informações recolhidas por Record , o processo dificilmente avançará.Bom dia. Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. João Félix está em grande destaque em Espanha.