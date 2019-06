- Lucas Robertone voltou à Argentina depois de se ter deslocado a Itália para tratar de assuntos relacionados com a aquisição de dupla nacionalidade. O médio argentino do Vélez Sarsfield, de 22 anos, é um alvo firme do Sporting para o reforço do meio-campo e pretende.



- A contratação de Rafael Camacho tornou-se um dos processos prioritários da SAD. As conversações com o Liverpool estão em curso e, em Alvalade, existe a convicção de que o negócio tem pernas para andar, pois o jogador já se mostrou interessado em aceitar o convite do clube português.



- Já a menos de uma semana da apresentação em Alcochete, Viviano continua com o futuro indefinido após ter terminado o seu empréstimo à SPAL. De acordo com a imprensa italiana, o guardião está também nos planos da Fiorentina.



- Bruno Varela vai continuar emprestado ao Ajax por mais uma temporada, com o clube holandês a pagar 500 mil euros pela taxa de cedência.



- O West Bromwich está na corrida por Krovinovic. O jogador continua a somar interessados e agora é o emblema do Championship a tentar garantir o médio, depois do Norwich ter também lançado a rede ao médio, a título de empréstimo por uma temporada.



- O Benfica tem Sander Berge debaixo de olho, mas o valor exigido pelo Genk - 22 milhões de euros - frustra as expectativas dos responsáveis da SAD encarnada.



- O Benfica viu recusada uma proposta de 18 milhões de euros por Milot Rashica, extremo do Werder Bremen.



- Josip Brekalo, extremo croata do Wolfsburgo, está a seguido pelo Benfica há três anos, sabe Record. O interesse dos encarnados no jogador reacendeu-se, numa altura em que as alas estão a ser alvo de reformulação.



- Shoya Nakajima foi oferecido ao Benfica. Contudo, Record sabe que os números colocados em cima da mesa para um eventual negócio pelo médio são incomportáveis para os cofres da Luz.



- Zivkovic está de saída do Benfica e, neste momento, falta apenas decidir o clube onde irá prosseguir a carreira. Record sabe que o jogador já tem em mãos algumas propostas e que a decisão sobre o seu futuro poderá ser conhecida muito em breve.



- Salvio está a um pequeno passo de tornar-se reforço do Boca Juniors. Depois de ter vindo sempre a vincar que o seu desejo nesta altura não passava por voltar à Argentina, o extremo, de 28 anos, chegou a acordo com o clube xeneize, faltando agora apenas o emblema de Buenos Aires entender-se em definitivo com as águias de forma a que a transferência possa efetivar-se.



9h26 - Oquer renovar contrato com o guarda-redes espanhol,, e terá oferecido um contrato de quatro anos, mais um de opção, com um aumento salarial significativo: ficando a receber cerca de 400 mil euros por semana.9h23 - O jornal 'De Telegraaff' escreve que o central holandês do, vai ganhar entre 15 e 20 milhões de euros por época na, clube que conta contratar o jovem craque por 70 milhões.8h55 -é 'vetado' pela maioria dos sócios do, refere o Mundo Deportivo, citando uma sondagem em que 71,2% dos inquiridos se mostraram contra o regresso do avançado brasileiro à formação catalã.8h48 - O jornal espanhol 'Marca' avança quequer jogar no, mas não descarta regressar à. Uma coisa é certa: o internacional francês considera que chegou o momento de deixar o- A proposta de 10 milhões de euros que oapresentou para tentar a contratação denão convenceu o, clube onde o internacional português jogou nas últimas duas épocas. Oe otambém estavam na corrida, com ofertas de 15 milhões,- Oformalizou uma nova proposta porjunto do, segundoapurou, no valor de 9 milhões de euros, mas a mesmaestá cada vez mais perto da China. De acordo com informações recolhidas porjunto de uma fonte próxima do jogador do, o seu agente, Deco,proveniente daquele país asiático que se enquadra nas exigências da SAD.- Depois da primeira abordagem, ocom os representantes detendo em vista a eventual chegada do guardião à Invicta.- À procura de novas soluções para a sua baliza, orevitalizou o dossiêao longo dos últimos dias. De acordo com as informações recolhidas por, o checo, de 26 anos,com o, clube francês que detém os direitos sobre o guardião.- Um dos casos que vai ficar definido na próxima semana noé o de, que na última temporada esteve cedido ao, onde realizou excelentes prestações. O cenário mais provável passa por um novo empréstimo.- O arrastar das negociações entree oadiou a apresentação deque estava prevista para sexta-feira. Na prática,