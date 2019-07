9h29 - Oquer reforçar a defesa com, jogador doque se sagrou campeão europeu de sub-21 pela Espanha. Mas o clube de Sevilha já fez saber que só admite ceder o seu jovem craque se os catalães incluírem no negócio, internacional sub-19. A notícia é do 'Mundo Deportivo'.8h46 -, filho do treinador do, assinou o seu primeiro contrato profissional com os spurs. O jovem avançado tem 18 anos.8h43 - Mais um capítulo na 'novela' Neymar: o jornal 'As' escreve esta manhã que ojá estabeleceu um primeiro contacto com ooferecendo 40 milhões de euros mais os passes de, a troco dos direitos do brasileiro. O clube francês...8h38 -já teve uma conversa com Leonardo, diretor desportivo do, em que terá dito que não quer continuar em Paris. Mas a saída do craque brasileiro, não será fácil porque o campeão francês - que pagou 222 milhões pelo seu passe há dois anos - exige muito dinheiro pela transferência...8h27 - Em Espanha o jornal 'Marca' escreve que opor, jogador que oquer vender a todo o custo nesta janela de transferências. Os spurs estarão dispostos a oferecer entre 50 e 60 milhões de euros pelo passe do avançado galês.- Oestá determinado aà contratação dedo. O Marselha mas não tem condições para fechar o negócio no imediato.- Ode. A SAD decidiu finalmente materializar o interesse que foi revelado pore já fez chegar ao PSG uma proposta formal de 6 milhões de euros.- Frederico Varandascom Agustín Jiménez, empresário de um alvo do, e também de um ativo a colocar a todo o custo,- A possível transferência dedopara oentra esta semana numa nova e decisiva fase,, dia em que fecha o mercado em Inglaterra, precisamente na véspera do arranque da Premier League. O Tottenham também está na corrida.- Ocom opela contratação de, defesa-central de apenas 18 anos que na última época já cumpriu 18 jogos pela equipa principal dos axadrezados.- Coma caminho do. Ao queapurou, o lateral-direito, de 18 anos, será incluído nesta operação a título de empréstimo, mas com uma opção de compra obrigatória no montante de 12 milhões de euros.- O guarda-redes dapara fazer testes médicos e assinar pelo, onde, segundo a imprensa italiana, irá receber 2,5 milhões de euros (mais objetivos) em cada uma das quatro temporadas de contrato.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde vamos acompanhar todos os rumores e confirmações ao minuto.