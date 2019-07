8h42 - Avai oferecer três jogadores aoem troca de, segundo avança o jornal 'Corriere dello Sport'. São eles, o português8h34 - A Sky Itália noticia que oquer, mas opede 55 milhões de euros pelo argentino, negociáveis. A operação terá sido entregue pelo clube italiano a, dadas as suas boas relações com os dois clubes. Os italianos contam financiar o negócio com as vendas deaoao8h32 - Em Itália diz-se que o Inter não quer dar os 75 milhões que opede pore Antonio Conte está tristíssimo. Recorde-se que, do lille,pensada pelos nerazzurri.foi internacional jovem francês em todos os escalões e, aos 21 anos, precisa de um patamar superior ao do. Nesse sentido, é o médio de transição jovem e encorpado que chamou a atenção dea partir do momento em que a contratação deaose tornou inviável.foi eleito porpara assumir a baliza doe, mesmo com a contagem decrescente da Liga dos Campeões a intensificar-se, o treinador entende que nesta fase- O mercado doestá muito dependente da saída de jogadores, e a estrutura leonina quer acelerar nos próximos dias a saída de jogadores que não entram nas contas de Marcel Keizer, de forma ae reduzir a folha salarial.está a treinar-se no, mas a cabeça do jogador já se encontra noe, nos próximos dias,junto dos responsáveis do emblema sul-americano. Oaguarda por um entendimento para receber o extremo, de 18 anos, no seguimento do protocolo que têm com os citizens.vai deixar oe, muito. O jogador jápara o jogo de hoje (19h30) com o Club Brugge, pois a SAD está acelerar a sua saída.- Ocom opara levar. Oferece um salário de 2 milhões de euros líquidos ao jogador, por cada um de três anos de contrato., avançado de 24 anos dos quadros dode ser reforço do. Ao queapurou, os moldes do negócio ficaram ontem acertados, com as águias a desembolsarem 17 milhões de euros pelo brasileiro, que na primeira metade da última época esteve cedido ao Rio Ave – terminaria 2018/19 no Monaco.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto.