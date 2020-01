11h30 - O 'Bild' diz que o Borussia Dortmund pede 40 milhões de euros por Alcácer.





Comienza la presentación de Fede Varela, síguela en directo en #UDRADIO pic.twitter.com/DmNWUGr7a2 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 2, 2020

11h15 -já está em Milão. Foi a loucura na chegada do avançado ao centro de treinos do11h01 - O treinador e antigo futebolista chinês, de 42 anos, vai substituir o italiano Marcelo Lippi no comando técnico da seleção de futebol do seu país.10h46 - Fede Varela apresentado no Las Palmas. O médio ex-FC Porto chega por empréstimo do Leganés.10h45 - Em final de contrato com o Tottenham,despertou a atenção do, que, escreve o ‘De Telegraaf’, procura convencer o defesa de 32 anos a regressar ao clube holandês. O internacional belga deixou o Ajax em 2012 para jogar nos spurs.10h34 - A imprensa francesa dá conta do interesse deem levarpara oneste inverno. O extremo argelino, de 29 anos, já esteve na mira do técnico português no último verão, quando deixou o FC Porto a custo zero.10h16 - Oo regreesso depor empréstimo do Watford. O clube espanhol fica com opção de compra no valor de 2 milhões de euros.10h06 - O médio ofensivo, do Belenenses SAD, é o primeiro reforço do mercado de inverno do Desp. Chaves, confirmou o clube da 2.ª Liga.9h55 -, avançado do Dinamo Zagreb, pressiona: "Não sei se o Barcelona me quer agora ou no final da temporada, é um assunto controlado pelos meus empresários. Mas se há acordo entre os clubes é melhor sair agora".9h26 - Ainformou esta quinta-feira que o jovem sueco, de 19 anos, está nas instalações do clube a realizar testes médicos.9h10 - O ganês, de 28 anos, é um peso-morto na folha salarial daaté 2022, tendo custado 6 milhões de euros que continuam encalhados e sem retorno assegurado. A esperança, porém, renasce com a reabertura do mercado e o interesse de vários clube s no avançado. Otem-se posicionado e existe sempre a atenção do8h59 -é o próximo alvo dopara o meio-campo, mas a SAD não está sozinha na corrida. O jornal inglês ‘Daily Mail’ dá ênfase à possibilidade de Chelsea e Arsenal avançarem para a contratação do brasileiro.8h39 - O 'As' frisa que otem como prioridade8h30em grande destaque na imprensa catalã, com o 'Sport' a falar em operação saída.8h10O alemãochega hoje a Lisboa, podendo ser apresentado comoainda esta quinta-feira. O médio contratado ao Borussia Dortmund assinará um contrato válido até junho de 2025.8h01Futuro dediscutido no. De acordo com o 'Sport' Eric Abidal reuniu-se com Jorge Mendes no Dubai para estudar as opções. O clube catalão poderá aceitar a transferência no próximo verão se a oferta for irrecusável.7h53agita oOs rumores de uma possível contratação crescem e a verdade é que uma mensagem de ano novo do avançado cogitou um maior interesse dos adeptros do clube brasileiro sobre a questão.7h52Uma das primeiras medidas doem janeiro prende-se com a inscrição dena Liga, intenção que será hoje formalizada, confirmou Record, pelo que poderá ser opção para o clássico com o FC Porto, domingo7h50, defesa-central do Friburgo, há muito que é acompanhado pelo. Como o nosso jornal adiantou na edição de terça-feira, o jogador, de 23 anos, está na mira dos encarnados 7h45 - Bom dia! Arrancamos agora com o acompanhamento ao minuto de mais um dia de mercado, que pode ficar marcado pela chegada de Weigl ao Benfica.