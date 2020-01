9h13: O 'The Sun' escreve hoje que o Manchester United perdeu definitivamente a paciência com Paul Pogba e estará decidido a vendê-lo a qualquer um dos seus interessados entre eles o Real Madrid

9h03: Escreve a 'Marca' que oestá de olho em meioestão na agenda dos merengues8h32: O, da China, anunciou a saída do treinadorpor mútuo acordo ao fim de quatro temporadas e meia8h30: Arteta e Mourinho estão na luta por. Avança o 'As' que quer oquer oestão interesados no francês do8h15:treina já hoje no Benfica Futebol Campus, no Seixal. Será a primeira sessão de trabalho do internacional alemão como jogador dos encarnados, mas não é garantido que integre a preparação do plantel de Lage, que prepara o encontro com o V. Guimarães, amanhã à noiteestá próximo de continuar a jogar na Major League Soccer, segundo Record apurou. O internacional norte-americano tem as portas fechadas da equipa principal , o seu objetivo principal, e desta forma deverá voltar a Nova Iorque para representar ojá está de férias, mas foi convidado para um jogo de solidariedade promovido por Zico, antiga estrela brasileira do Flamengo. No final, o médio foi confrontado com o interesse do, e não só, e respondeu de forma evasiva está de saída do. O médio nigeriano ainda treinou ontem com o plantel, mas nos próximos dias será recambiado à procedência, regressando aos belgas do Standard Liège , clube detentor do seu passe.- A afirmação deempode tornar-se uma realidade, mas as próximas três semanas de janeiro vão ser decisivas para o futuro do extremo , apurou Record.- Depois de se saber que oestava a negociar a contratação de Weigl - ontem oficializado -, Roma e Valencia tentaram a todo o custo desviá-lo sabe que tanto o clube treinado por Paulo Fonseca como os espanhóis tentaram demovê-lo da decisão, mas o médio, que tinha dado a palavra aos encarnados, não hesitou, até porque o projeto apresentado ia ao encontro das suas pretensões.- A SAD doquer oferecer reforços a, e nesse sentido, de acordo com informações recolhidas por Munas Dabbur é um dos nomes bem referenciados na lista de potenciais aquisições. O avançado de 27 anos, dos quadros do, soma apenas nove jogos (e três golos) às ordens de Julen Lopetegui- O, de Inglaterra, está interessado eme na próxima semana tem uma reunião marcada em Lisboa . Ao que o nosso jornal apurou, os hammers vão apresentar aouma proposta de empréstimo, com opção de compra mediante o cumprimento de determinados objetivos.- Bom dia! Aí está o terceiro dia de mercado de transferências! Depois de já dois dias agitados, fique connosco e siga a par e passo todos os negócios (e rumores...) que vão marcar esta sexta-feira