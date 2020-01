9h15 - A Oliveirense anunciou esta segunda-feira a contração de Kazuya Onohara, de 23 anos, para as proximas duas épocas e meia. O médio é proveniente do Renofa Yamaguchi FC da 2.ª Divisão do campeonato japonês.





8h42 - O treinadorreconheceu quepode estar de saída doeste mês.são os clubes interessados no francês.8h38 - O 'Tuttosport' escreve que anão quer vender o passe de, não obstante o interesse dono jovem defesa turco, de 21 anos.8h34 - O jornalista Gianluca di Marzio, da Sky, garante quevai ser jogador doem junho. O uruguaio e os colchoneros terão chegado a um acordo para o final da época, quando expira o seu contrato com o8h29 -, emprestado peloao, está muito próximo de se tornar jogador do(2.ª Liga), segundo a imprensa espanhola.8h23 - A 'Marca' escreve esta manhã que operguntou aopor. O defesa marroquino encontra-se emprestado pelos merengues aoe tem protagonizado boas exibições na Bundesliga.- Recordetudo o que aconteceu domingo no mercado de transferências.- Otambém entrou na corrida por. De acordo com o diário inglês 'Telegraph', o técnicocom a polivalência do jogador encarnado.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de rumores e confirmações no mercado de transferências onde, como é hábito, acompanharemos tudo ao minuto. Fique connosco!