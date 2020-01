9h10: O Manchester United tentou Van de Beek antes de se virar para Bruno Fernandes, mas o médio holandês do Ajax respondeu com um redondo "não", segundo a imprensa inglesa





garante continuidade no comando dos algarvios : "Aqui não há ratos de esgoto e vamos dar a volta a esta situação seja de que maneira for", assegura António Folha, treinador do, em reação aos lenços brancos vistos no final da partida com o Paços de Ferreira.está cada vez mais próximo de abandonar o, depois de ter chegado a acordo com o Inter , segundo relatou ontem a imprensa italiana- O futuro de, jogador que foi apresentado na sexta-feira mas que não vai ficar no plantel de Bruno Lage, é para ficar fechado até ao final da próxima semana. Oprocura um clube no qual o brasileiro possa rodar e jogar com regularidade até ao final da época e nem está previsto que neste curto período de tempo vá trabalhar ao Benfica Futebol Campus.- No Bonfim,rubricou mais uma exibição de luxo, à atenção dos adeptos sportinguistas e... dos red devils. Enquanto o capitão voltou a espalhar magia nos relvados, fora dele os responsáveis do, que estão perto de acertar a transferência do médio para Old Trafford, ganharam (ainda) mais garantias do negócio e dos milhões que estão dispostos a despender: 60 milhões de euros é, sabe, o valor que a SAD do Sporting tem garantido. - A SAD dosó irá avançar para quando tiver a casa arrumada , nomeadamente com as saídas de outros médios, como Gedson ou Fejsa – a negociação de Zivkovic poderá também ajudar, mas apenas do ponto de vista em que dará maior folga salarial.já não foge aoe o acordo pelo avançado do- Oaperta o cerco ae é, nesta altura, o clube que está mais bem colocado para garantir o jogador. Depois de West Ham e Wolverhampton, a equipa liderada por José Mourinho intrometeu-se na corrida e, ao queapurou, as negociações entre os dois clubes já se encontram muito avançadas Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional