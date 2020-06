9h51: Sandro Tonali, jogador do Brescia, está na mira dos grandes europeus: o Corriere dello Sport aponta PSG, Barcelona, Inter, Juventus...





8h52: Pep Guardiola quer um defesa veterano para o 'seu'e, segundo o Calciomercato, já está escolhido o alvo:, central de 33 anos da8h37:, jogador doemprestado ao, pode prolongar a sua estadia em Itália. O clube está satisfeito com o rendimento do chileno e pretende negociar com os red devils o prolongamento do empréstimo até à próxima época.8h26:pode ter os dias contados no. As lesões não têm dado descanso ao ex-jogador do At. Madrid - a quem os bávaros pagaram 80 milhões - e já está a ser colocado mais perto da porta da saídaConfira AQUI as movimentações do mercado de transferências de domingo- O Sporting está à procura de um sucessor para Mathieu : Rúben Amorim está preparado para não ter o gaulês em 2020/21 e os leões já fazem diligências para ter central com perfil similar- Defesa dopode sofrer alterações: Coates tem mercado e Ilori é negociável Bom dia! Com o futebol prestes a reatar em muitos campeonatos europeus, o mercado já vai mexendo. Siga todas as movimentações!