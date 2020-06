08h44 - O V. Guimarães garantiu a continuidade do avançado João Pedro por mais duas temporadas. O contrato do atacante terminava no final da época.





- O, que passa por uma crise de resultados e financeira, deseja contratarao Arsenal e espera conseguir isso com a ajuda dos seus adeptos pode reforçar o, concretamente da equipa de sub-23, apurou Record , avançado do, está na lista do. O jovem futebolista é uma das alternativas dos encarnados, caso Carlos Vinícius, em particular, seja transferido. Todos os detalhes AQUI Bom dia! Siga em direto tudo o que acontece em termos de mercado de transferências nesta terça-feira!