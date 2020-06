9h12 - Em final de contrato com o Burnley, Joe Hart está preocupado com o futuro e não sabe como nem onde irá prosseguir a carreira. Em declarações à BBC, o guarda-redes inglês de 33 anos apelou a que lhe seja dada uma oportunidade e defendeu que ainda tem muito para dar ao futebol, mesmo que tal não aconteça num grande clube.





8h45 -já não é o treinador doNo clube che assinala-se também hoje a saída de, que termina contrato.8h40 - Odescartaque foi prioridade no mercado de inverno. Agora o clube espanhol prefere8h25 - Os responsáveis benfiquistas procuram dar início a um novo ciclo, mas, para já, a liderança dos campeões nacionais deve ficar a cargo de, treinador de 50 ano e que já leva 15 entre os escalões de formação.8h12 - responde hoje ao convite dos encarnados, apurou Record. Depois de Vieira ter tentado, sem sucesso, o regresso de Jorge Jesus, a SAD apontou baterias para o argentino, que está livre desde novembro passado, após ter deixado o Tottenham. O técnico, que continua a receber o salário dos spurs, testemunhou ontem a renovação de contrato do filho, Maurizio, com o clube londrino. Como mostra a imagem ao lado, Pochettino vestia uma t-shirt do Tottenham.8h10 - A continuidade deestá em xeque, assegurando o ‘El Periódico’ e o ‘Ara’ que o treinador do Barcelona já não tem a confiança dos jogadores, nomeadamente dos pesos-pesados. O duelo de hoje com o Atlético Madrid é vital para as aspirações do Barça, que entra na 33ª jornada a dois pontos do líder Real Madrid. A imprensa catalã refere que o futuro da equipa pode passar por Xavi Hernández ou Pep Guardiola, dependendo esta última opção da confirmação do castigo da UEFA ao Manchester City. Se o clube inglês vir reiterada a proibição de participar nas provas europeias, Pep pode sentir-se tentado a regressar a um lugar onde foi muito feliz. Por seu turno, Xavi Hernández, atualmente no Al Sadd, tem vincado (ainda ontem o fez...) que espera um dia treinar o Barcelona.8h02 - Oestá perto de contratar José Gomes em definitivo. Ao que o nosso jornal sabe, os dois clubes estão em negociações adiantadas tendo em vista a permanência do avançado na formação polaca.8h01 - Ficou ontem desbloqueada a renovação de contrato de, apurou Record junto de várias fontes, após uma reunião entre a SAD do Sporting e os representantes do jogador que está na fase final do processo de formação e já trabalha, inclusive, na equipa principal dos leões às ordens de Rúben Amorim