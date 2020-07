8h46 - O Arsenal quer garantir o espanhol Dani Ceballos a título definitivo - o espanhol, de 23 anos, está emprestado pelo Real Madrid - mas parece que vai ter concorrência, pois Valencia e Milan também estão interessados no jogador.





8h28 -, diretor desportivo da, confirmou que no clube está em negociações com o empresário depara a renovação do contrato. O atual vínculo do avançado argentino, de 27 anos, termina no final desta época.8h25 - O jornal italiano 'Il Giornale' avança queterá recomendado, do, ao, que vai ser oficializado treinador dodepara oquerno. Oficará definido esta semana, depois de odisputar a final do Carioca, frente aoestá a preparar uma revolução no plantel dopara a próxima temporada. Ao queapurou, o presidente dos encarnados projeta saídas em grande número e, mais importante, um investimento recorde em contratações, superior a 100 milhões de euros, independentemente do treinador que for contratado. Saiba mais- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transfências, onde como é hábito acompanharemos tudo ao minuto. Fique connosco!