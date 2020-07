8h48 - O Atlético Madrid segurou o jovem avançado Marcos Denia, de apenas 16 anos, que tinha chorudas propostas para deixar a academia dos colchoneros. O jogador, que segundo o jornal 'As'tinha convites da Premier League, assinou um vínculo válido por três temporadas.





8h35 - Oanda à procura de um defesa central e, segundo o 'Mundo Deportivo', as principais opções são, do, e, do8h19 - O jornal espanhol 'Marca' revela que na próxima época ovai desinvestir na equipa.8h10 - O presidente do, Karl-Heinz Rummenigge, elogiounuma entrevista que deu à 'France Football'. "Quando ele estava no Dortmund gostava muito de o ver jogar", disse Rummenigge. O jogador pode estar de saída do- A caminho do Sporting estão) e),e que devem ficar fechados a qualquer momento.- A SAD docontinua a preparar a próxima época, e na lista de potenciais reforçoso nome de, do, alvo que está na agenda leonina desde a saída de Bruno Fernandes., avançado dona época em curso,do, de França.deve chegar na sexta-feira a Lisboa, se tudo correr como está planeado, depois da segunda mão da final do Carioca, que odiante do, que terá lugar ao início da madrugada de amanhã. Saiba mais- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todas os rumores e confirmações. Fique connosco!