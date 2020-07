10h22: James Maddison está perto de renovar com o Leicester. O 'Daily Mail' refere que o jogador de 23 anos vai abdicar de uma possível transferência para o Manchester United para continuar com os foxes.





10h14: Segundo o site Nice Matin,, atualmente no, está perto de rumar ao10h09:, médio da, é cobiçado em Inglaterra. O 'The Sun' escreve este domingo que o Manchester United está a preparar uma oferta pelo francês. Tambémestão interessados na contratação.9h44: Ooferece 30 milhões aopor, um interesse que já vem de março segundo o 'AS'.9h31: O 'Mundo Deportivo' escreve que as negociações entreestão a ser difíceis no que à ida depara Itália diz respeito. Os catalães exigem perto de 30 milhões de euros e o Milan não passa dos 22.9h: Já foram vários os interessados e agora junta-se mais um ao lote de clubes que querem garantir. Segundo o Le10Sport, ojá tentou a aproximação ao jogador do8h55:estão mais perto de chegarem a um entendimento - segundo o 'The Guardian', já existe um acordo inicial para a transferência depara rumar de França até Itália8h42:está a um passo de trocar Espanha por Inglaterra. O jogador doestará perto de assinar pelo, disposto a pagar 12 milhões de euros pela sua transferência- A administração da SAD dopretende fechar a contratação do próximo treinador no início desta semana . O processo da escolha do sucessor deestá nas mãos do diretor desportivo, Diogo Boa Alma, que tem carta branca do presidente Rui Cordeiro- A concorrência do Betis não alterou o destino de. O lateral espanhol, de 20 anos, está a caminho do Sporting , não por uma época, como chegou a ser ponderado, mas por duas, ou seja, até 2022. A informação foi avançada ontem pelo jornal ‘As’ e confirmada porjunto de fonte próxima do processo.Bom dia! Ainda na ressaca do dérbi e do clássico de ontem, fique connosco e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências