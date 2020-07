9h49: O Arsenal está perto de garantir Willian, do Chelsea, avança a ESPN





9h31:, jogador doque esteve emprestado ao, está a receber ofertas para sair novamente por empréstimo ou mesmo a título definitivo. Oestará na linha da frente da corrida8h58: O 'The Athletic' avança que Ole Gunnar Solskjaer pediu aos dirigentes doa contratação de, do8h40: Segundo o 'Sport', oquer fazer novo contrato comnuma altura em que a jovem pérola ainda tem salário e cláusula como jogador da equipa B. Isto numa altura em que chegam rumores de Manchester sobre uma alegada operação de 100 milhões, oe Jorge Mendes8h31: A direção dojá assegurou a José Mourinho que não vai vender nenhuma das suas estrelas -vai mesmo ficar, dizem...faz hoje 34 anos e a prenda já foi escolhida: quer. O brasileiro ganha rios de dinheiro no futebol chinês, mas termina contrato com oem dezembro. Já avisou o clube de que não vai renovar e está livre para decidir o seu destino sem privilegiar as questões financeirasestão perto de deixar o. De acordo com informação recolhida por Record, os dois jovens não têm treinado com o plantel e, à semelhança do que aconteceu com alguns atletas que estavam na equipa-satélite, estão de saída da formação transmontana na agenda do: Silva Campos quer fechar treinador na próxima semana e já falou com o antigo leão pode sair do: segunda a ‘Marca’, o português é um dos jogadores que não entram nas contas dos blaugrana - Otem caminho aberto para, um dos nomes indicados por Jorge Jesus, tendo em vista o reforço do plantel na próxima temporada. De acordo com informações recolhidas no Brasil, o Nápoles desistiu da contratação do extremo do Grémio dá primazia a projeto do: possibilidade de se estrear nas provas europeias reforça desejo de o defesa rumar a Alvalade tem a promessa dode que o clube não dificultará a sua saída, se surgir uma proposta tentadora. O futebolista brasileiro é o alvo prioritário de Jesus para o lado direito da defesa doBom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências