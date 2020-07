9h42 - O guarda-redes Sergio Álvarez renovou contrato com Celta de Vigo por mais uma temporada, revelou o clube no site oficial.





9h27 - O Corriere dello Sport avança que estão a ser definidos os detalhes para a transferência depara o. A mudança para a Itália é um cenário cada vez mais provável.8h59 - Apesar de, ao contrário do esperado, ter perdido espaço e posições na hierarquia de centrais do Sporting,, sabe Record, continua satisfeito por poder representar os leões . O defesa central, de 32 anos, contratado após terminar o vínculo com o Zenit S. Petersburgo no verão passado, ganhou peso no balneário e é muito respeitado pelos companheiros de equipa.8h45 - O descontentamento dei no Barcelona tem vindo a aumentar e há quem acredite que o astro argentino pode mesmo deixar o clube catalão, onde cumpriu toda a carreira até ao momento. Hoje os rumores aumentaram depois de se saber que o pai do argentino comprou uma casa em Milão. 8h29 - O AS avança que oterá sondado. O clube de Istambul está a mostrar grande interesse na contratação do médio alemão.8h28 - A imprensa italiana avança que aestá disposta a assegurar a continuidade de. Paulo Fonseca já garantiu que não pretende perder o jogador para a próxima temporada.8h18 - O tarda em colmatar a saída de, mas os responsáveis brasileiros estão mesmo determinados a entregar o comando técnico a mais um português e, depois de alguns nomes lusos já associados ao Mengão, a imprensa brasileira aponta agora Carlos Carvalhal como um alvo preferencial.8h17 - O diretor desportivo doHugo Viana, encontra-se em Espanha para desbloquear as contratações de, central do Betis, e, lateral que jogou emprestado pelo Manchester City ao Valladolid. E, sabe Record, já existe um acordo de verbas entre a SAD verde e branca e o emblema andaluz pelo internacional marroquino.8h15 -, guarda-redes de 23 anos, é cobiçado por Rio Ave, Famalicão e Boavista e pode estar de saída doem definitivo.8h05 -deu por encerrada a aventura no Maccabi Tel Aviv , dado que os israelitas não acionaram a cláusula de opção de compra no empréstimo do lateral-direito de 29 anos.8h02 - O processo de renovação decontinua sem fumo branco à vista esabe que o empresário do extremo de 17 anos, Kia Joorabchian, virá a Lisboa no início da próxima semana com o intuito de se reunir com os responsáveis do8h01 - A contratação de um guarda-redes está no plano detendo em vista o plantel que vai comandar na próxima temporada. Ao queapurou, o novo treinador do Benfica quer reforçar a baliza com um elemento de topo , forte no ar e a jogar com os pés.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga aqui tudo.