9h32:O Liverpool está interesado em Ozan Kabak. O central turco do Schalke 04, de 20 anos, está avaliado em cerca de 44 milhões de euros, segundo o 'Daily Mail'



9h20: A transferência de Jadon Sancho do Borussia Dortmund para o Manchester United não parece estar a ser fácil com os alemães a rejeitarem mais uma proposta dos red devils: desta feita, e segundo o 'The Sun', o último valor em cima da mesa foi de... 98 milhões de euros.



- Sá Pinto ganha força para assumir a vaga no Rio Ave: percurso europeu pelo Sp. Braga desequilibrou uma balança na qual também está João Henriques



- Ao mesmo tempo que fecha o dossiê do treinador, o Sp. Braga vai começando a desenhar o plantel para 2020/21 e André Castro é o mais recente reforço, numa lógica de oportunidade que António Salvador não costuma desperdiçar.



- Aleksandar Isailovic deixa o Benfica para regressar a Espanha. O avançado, de 18 anos, vai jogar na próxima temporada no Valladolid onde já havia alinhado antes de chegar ao Seixal, em janeiro de 2019.



- Evander tem sido recorrentemente apontado ao FC Porto e ontem gerou alvoroço, ao colocar nas redes sociais uma imagem do seu passaporte acompanhada de um ‘emoji’ de um avião e uma bandeira de Portugal.



- Daniel Ramos vai mesmo ser o novo treinador do Santa Clara, sucedendo a João Henriques, que levou os açorianos à melhor pontuação de sempre na Liga



- Grémio à espera de oferta do Benfica por Everton: Cebolinha pretendido pelo conjunto da Luz



- A entrada de Antunes em Alvalade deixa antecipar uma movimentação de mercado do Sporting. Marcos Acuña estará de saída e terá porta aberta para rumar a outras paragens





- Ponto final na ligação de ao . O guarda-redes, uma das principais figuras dos azuis esta temporada, esteve emprestado pelo Lille e essa cedência chegou ao fim, sendo que tudo indica que a próxima etapa será ao serviço do Mouscron, na Bélgica
- Em Itália, garantem que o mantém o interesse em , que dura desde a última janela de transferências de inverno. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', o emblema transalpino está disposto a discutir um empréstimo de dois anos pelo médio português do Benfica
assumiu ontem que não enjeitaria uma mudança para a Luz no imediato, caso recebesse uma proposta do , para voltar a ser treinado por Jorge Jesus.
deve sair e Renato Paiva é o desejado pelo V. Setúbal. Lito atingiu o objetivo, mas não é certo que fique e técnico do está no topo da lista
Está amarrado mais um reforço do para a próxima temporada. A SAD verde e branca assegurou a contratação de , lateral-esquerdo que estava sem clube após ter terminado o contrato com o , para as
está de volta à mesa das negociações. Depois de ter havido um afastamento entre as partes na semana passada, uma eventual contratação parecia passar a ser impossível de acontecer, mas o jogador manteve-se na mira das das águias. Tanto a SAD do como o jogador voltaram a conversar depois do dérbi frente ao Sporting, no passado sábado.
- O já formalizou junto do o interesse na contratação de Facundo Ferreyra, apresentando uma proposta