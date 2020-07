8h42: Philippe Coutinho está na mira de várias equipas da Premier League. De acordo com o 'Sport', Arsenal, Leicester e Tottenham são os clubes na corrida do jogador do Barcelona que esteve esta época emprestado ao Bayern Munique





8h35:, do, assinou pelo, da Bélgica. Segundo a imprensa mexicana, o lateral assinou poir cinco anos e 3,5 milhões de euros8h20: O 'Mundo Deportivo' avança que oestá a ponderar ficar comna próxima época, cumprindo assim o seu terceiro e último ano de contrato com os catalães.8h15: Frank Lampard confirmou quevai mesmo deixar odepois da final da Taça de Inglaterra e dos jogos da Liga dos Campeões, ex-treinador do, pode estar perto de assinar pelo Aston Villa e, assim, regressar ao futebol inglês. De acordo com informação confirmado por, o técnico estará a negociar com os villains, que garantiram ontem a permanência no principal escalão.- Acuña e Palhinha garantem compras: conheça o plano da SAD do Sporting para o mercado . SAD projeta receita de 30 milhões de euros. Saídas vão ajudar a reconstruir o plantel- Uma janela de mercado, e esta é imprevisível, reserva surpresas que o melhor planeamento não consegue antecipar. Ainda assim, a menos que surjam propostas extraordinárias, a ideia da SAD do- Uma nova ordem à vista nona calha para se tornar diretor desportivo com um cargo perto da equipa- O futuro próximo doesteve ontem a ser discutido num almoço entre o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, e Jorge Jesus, o novo treinador benfiquista, que inicia o trabalho oficialmente quando terminar a presente temporada, apurou. À mesa, as questões relativas à próxima época, como os reforços pretendidos ou os jogadores com que o técnico não conta para 2020/21. Bom dia! Por cá, as contas do campeonato estão fechadas - falta agora a Taça de Portugal - e as atenções viram-se agora para o mercado de transferências. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa