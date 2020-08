8h20 - O 'Sport' avança que o Barcelona rejeitou uma proposta de 60 milhões por Trincão, que ainda não se estreou com a camisola do clube, uma vez que cumpriu toda a época no Sp. Braga.





8h09 - O FC Porto entrou em força na corrida poros dois diamantes do Rio Ave que estão a agitar o mercado. Os rumores foram múltiplos durante os últimos meses, mas faltavam intervenções concretas e oficiais. Daí se explica que outros emblemas tenham parecido sempre melhor posicionados para fechar negócio com os vila-condenses.8h07 - Enquanto a SAD doaguarda por propostas oficiais por Marcos Acuña e João Palhinha,poderá tornar-se num importante encaixe no presente mercado de transferências. Record sabe que o perguntou aos leões pelo lateral-esquerdo e as conversas decorreram ao mais alto nível. Os representantes verdes e brancos apontaram sempre à cláusula de rescisão do jovem defesa: 45 milhões.8h01 - Oprossegue as negociações com ol visando a contratação de Cabrera e, assim que surja fumo branco, é certo que o jogador irá assinar pelas águias. Ainda não há qualquer acordo assinado, mas o uru guaio já tomou a decisão de prosseguir a carreira em Lisboa. 7h55 -entra hoje em cena. Fechada a temporada, com mais um troféu perdido (Taça de Portugal), o Benfica apresenta o amadorense como novo treinador , numa cerimónia marcada para as 17 horas, no Benfica Campus, no Seixal. O presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, estará presente.7h52 - O Sporting está a ponderar a contratação do jovem búlgarosabe Record. O extremo-direito dofoi oferecido aos leões e o negócio é aliciante pelas condições favoráveis, embora essa posição da equipa principal não careça de reforço imediato para a próxima temporada.7h51 - está muito próximo de ser oficializado como o primeiro reforço dopara a próxima temporada, dado que, ao que Record conseguiu apurar, as negociações entre o Sporting e o Manchester City conheceram avanços importantes nas últimas horas e os derradeiros obstáculos foram ultrapassados,7h50 - A contratação depor quem ovoltou à carga, está mais facilitada . De acordo com a imprensa brasileira, o Santos está ‘obrigado’ a vender o defesa-central, depois de ter acionado o direito de preferência por Yuri Alberto, avançado de 19 anos, a quem o clube do litoral paulista prometeu mais de 1,6 milhões de euros, entre prémios de assinatura e direitos de imagem.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar tudo o que se passa no mercado, num dia que ficará marcado pela apresentação de Jorge Jesus no Benfica, o que acontecertá às 17 horas.