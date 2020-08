10h08 - O Manchester United confirmou que Alexis Sánchez vai mudar-se para o Inter a título definitivo. O chileno jogou na última época no clube italiano a título de empréstimo.





An update on Alexis Sanchez...#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 6, 2020

10h02 -é, segundo a imprensa espanhola, alvo do. O clube francês jogará a Liga dos Campeões na próxima temporada e pretende contratar reforços sonantes, contudo não será fácil trazer o internacional espanhol, uma vez que onão tenciona vender o jogador.9h47 -era esperado em Lisboa às primeiras horas desta manhã mas não chegou.9h27 - Ooficializou a contratação de, jovem avançado do, de 19 anos, que assina até 2025, com uma cláusula de 300 milhões de euros. O negócio foi fechado por 4,5 milhões. Vai jogar no Barça B.9h03 - O 'Daily Mirror' escreve quedeverá deixar ode José Mourinho este verão. O jogador estará na mira doe do9h01 - A, cuja equipa principal é treinada por Paulo Fonseca, confirmou que 'The Friedkin Group' são os novos donos do clube. O grupo tem sede em Houston, nos Estados Unidos, e é detido pelo bilionário Dan Friedkin.8h57 - O 'Mirror' escreve que oofereceuao, mas que os gunners declinaram a oferta, pois preferem, que chega livre depois de finalizar o seu contrato com o8h56 - O mercado de transferências em França já tem datas. Será de 15 de agosto a 5 de outubro.8h54 -, central uruguaio de 25 anos do, está na mira do, segundo avança hoje o 'Daily Star'., médio espanhol de 21 anos que esta temporada atuou no, cedido peloaoé outro jogador doque é. Pode rumar aosesair.- Otem enfrentado problemas de liquidez para garantir os reforços pretendidos, mas pode receber um importante balão de oxigénio num ex-jogador, no caso. O extremo luso-brasileiro, cedido aono início da época, assinou em definitivo pelos ingleses,de euros.- Oestá particularmente investido no mercado de centrais e na lista de potenciais reforços está também, cujo passe pertence ao. Um...está de saída doe, segundo apurou, o seu- Ocontinua no mercado à procura de centrais e um dos nomes que voltaram ao topo da lista é o de. Saiba mais- Oainda tem esperança na contratação de, ambos do, mas sabe que o- Oa contratação de. O jogadordo- Oainda não atirou a toalha ao chão no que diz respeito a, mas o uruguaio é um- Oenviou, sabe, um emissário à Alemanha parade, do, defesa-central do, está na lista de compras doe a, pois o acordo total está próximo.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!