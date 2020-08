8h54 - Antonio Conte, treinador do Inter, deu a entender no final da Liga Europa, com o Sevilha, que pode estar de saída do clube. A imprensa italiana avança que Massimiliano Allegri pode ser o seu sucessor.





8h26 -, avançado uruguaio do, tem sido dado como 'transferível' na sequência da 'revolução' por que passa o clube catalão. Mas o jogador, numa entrevista ao 'El País', deixa um aviso: "Se não me querem, falem comigo".8h24 - Oterá feito uma proposta a, segundo a imprensa italiana. O clube inglês iguala o salário que o médio recebe na8h22 - O jornal chileno 'La Cuarta' escreve que, médio do, recebeu um telefonema de. O treinador datentou convencê-lo a voltar a Turim.8h20 - A 'Gazzetta dello Sport' avança que oestá a preparar-se para fazer uma avultada proposta aoportambém estão na corrida pelo avançado argentino.estão na fila de vendas do. A SAD quer, de forma a equilibrar as contas e, simultaneamente, ganhar fôlego para voltar ao mercado de forma a oferecer a Rúben Amorim os derradeiros reforços.- A situação deno, mas é certo que o seu futuro não passa por Alvalade. O médio foi dispensado do estágio no Algarve e ficará em Lisboa de forma a tentar resolver a sua situação.- Opore pode desviar um reforço que parecia encaminhado para o- Ojá apresentou aouma nova proposta porque deve dar umpara a sua contratação.- O, que subiu à Premier League,aopor, apurou. Os ingleses pretendem o médio por empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória, pois acreditam no seu potencial.não será jogador doaponta já a uma alternativa, sendo certo que virá um nome sonante, de créditos firmados. O líder das águias, ao mesmo tempo que, do- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!