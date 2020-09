8h25 - Wijnaldum recusou o Barcelona. O holandês voltou aos treinos, reuniu-se com Jürgen Klopp e manifestou a vontade de continuar em Anfield.





8h15 - O Sporting recebeu sondagens de clubes turcos um dos quais omanifestando o interesse em negociarem o empréstimo deA SAD está disponível para avançar para esta solução, mas o defesa, sabe Record, não se mostra inclinado a prosseguir carreira na Turquia. O jogador, de 24 anos, quer voltar a França após ter registado problemas de adaptação a Portugal e, em conjunto com o seu empresário, está a tentar encontrar uma solução neste sentido.8h10 - O Benfica não desistiu de Rúben Semedo mas o Olympiacos está a dificultar a saída. Até ao jogo da Champions não haverá mexidas no plantel das águias.8h05 - O dia de ontem foi particularmente agitado nos escritórios da SAD dodado que além das renovações de Joelson e Daniel Bragança, ao que Record conseguiu apurar a administração leonina esteve igualmente reunid a com os representantes de. O encontro teve como principal intuito discutir o futuro do médio-defensivo, recentemente reintegrado no plantel principal, isto depois de ter ficado de fora das opções de Rúben Amorim para o estágio realizado em Lagos, no Algarve.8h01 - está perto de rumar aoEnd num acordo que prevê um empréstimo de um ano. Segundo Record apurou, as negociações entre as partes estão muito avançadas, sendo que o anúncio deve ser feito nas próximas horas. Face às opções para o meio-campo do Benfica, o luso-guineense, de 23 anos, não entra nas contas de Jorge Jesus e prepara-se, desta forma, para ser cedido pela terceira vez consecutiva.7h59 - O diário Sport garante que o Barça pondera manter Trincão na equipa principal ou então emprestá-lo esta época. Por isso mesmo, Jorge Mendes esteve ontem reunido com a direção culé para decidir a situação de vários jogadores, entre eles o futebolista português.7h51 - Os passos para a oficialização de estão praticamente todos concluídos , faltando mesmo apenas a resolução do entrave relacionado com o pagamento. Segundo apurou o nosso jornal junto de fonte inteirada deste dossiê, o avançado espanhol até já fez os habituais exames médicos que antecedem a confirmação de qualquer reforço.7h48 - O nome de Zé Luís continua na ordem do dia na Turquia, surgindo agora ligado a um eventual interesse dodepois de uma primeira investida do Besiktas. De acordo com informações veiculadas por jornalistas turcos, o cabo-verdiano faz parte de uma lista de potenciais reforços para o eixo do ataque do emblema do lado asiático de Istambul, da qual também fazem parte Mbwana Samatta e Salomon Rondon.7h46 -foi ontem colocado na rota de Alvalade, depois de o TNT Sports ter noticiado o alegado interesse dona contratação do lateral-esquerdo de 29 anos do Boca Juniors. Contudo,a Record que o internacional colombiano faça parte dos planos para a nova época.7h45 - A saída decontinua em cima da mesa, mas, até ver, ainda nenhuma proposta concreta deu entrada na SAD portista. Ainda assim, o jornal inglês The Sun adiantou que o lateral tinha sido oferecido ao Man. United, por valores a rondar os 25 milhões de eurosBom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia do mercado de transferências. Siga aqui tudo ao minuto.