9h14 - Segundo o 'The Athletic' Nélson Semedo realizou ontem os testes médicos no Wolverhampton e deve ser oficializado hoje como reforço da equipa treinada por Nuno Espírito Santo. O defesa português, que chega a Inglaterra proveniente do Barcelona, deverá assinar um contrato válido até 2025.





9h10 -já se encontra em Turim para se submeter aos testes médicos pela. O avançado espanhol chega emprestado pelos, a troco de 10 milhões de euros, com opção de compra por 45 milhões.8h29 - Em Espanha garantem queestá a pressionar opara que o clube o deixe voltar ao. O avançado sérvio não tem estado entre as primeiras escolhas denos merengues.8h27 - O jornal 'L'Équipe' escreve queainda não tomou nenhuma decisão relativamente ao seu futuro, mas que tem três opções em mente para 2021: o, oou continuar no8h20 - O programa 'El Transistor, da rádio 'Onda Cero', avança que onão aceita quese mude para o, por isso os colchoneros olham para, que se encontra livre no mercado, como alternativa. Mas na Catalunha Suárez pressiona e ameaça ficar se os blaugrana não o deixarem assinar pelo Atlético Madrid.- A concretizar-se a transferência depara o, opoderia ver aberta uma folga financeira para atacar a janela de transferências e reforçar a equipa principal- Orecebeu sondagens de clubes belgas e turcos por, apurou. O central, recorde-se, não entra nas contas dee apor valores na ordem de dois milhões de euros.- Oestá a negociar com oa contratação de, sabe. Ase as partes envolvidas acreditam que podem chegar a bom porto.- À semelhança de, tambémestá em final de contrato com o, mas neste caso está fora de questão a sua saída abaixo da cláusula de rescisão. O malianona estrutura ofensiva de Sérgio Conceição.- Opoupa 8 milhões de euros em avançados. As saídas de(que) eserão ume permitirão atacar a reta final do mercado com firmeza.- Salvo a inesperada entrada em cena de um novo interessado na contratação de, ode mercado para chegar a acordo com opela transferência do lateral-esquerdo.- Oestá atento à situação depelo médio, de 21 anos.está perto de consumar a saída do, sete anos depois de ter trocado o Olympiacos pela Luz. O internacional sérvio, depois de rescindir com os encarnados, com quem tem vínculo até final de junho de 2021. À sua espera tem uma proposta de contrato válida por dois anos no, de Jeddah.- O, de, está interessado emsabe quecomo uma boa alternativa, apesar de até ao momento ainda não ter chegado ao Benfica uma proposta formal pelo dianteiro, de 28 anos.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mexidas no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!