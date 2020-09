8h48 - Ivanildo Fernandes continua a estudar ofertas relativas ao seu futuro e, segundo foi possível apurar, o jogador pode rumar à Rússia, onde é pretendido pelo Krasnodar, equipa que ainda luta por um lugar na Champions.





8h29 -deve ser oficializado hoje como reforço do8h25 - Otem trunfos importantes para colocar em cima da mesa no que ao dossiêdiz respeito, assim os contactos exploratórios venham a desaguar numa negociação. O primeiro obstáculo passa mesmo por convencer o médio , que ainda na semana passada assumiu publicamente a sua preferência por jogar no Barcelona B ao invés de ser emprestado, a deixar o Camp Nou.8h20 - Se a chegada dei está iminente, já a contratação de parece estar mais difícil , o que fez com que Jorge Jesus ligasse diretamente ao central, para o convencer a mudar-se para a Luz. Record sabe que o técnico está empenhado em voltar a trabalhar com o jogador do Olympiacos, mas este é que parece estar reticente em voltar para Portuga8h15 - Opela contratação de. Depois de ter negociado a aquisição do ponta-de-lança, de forma até mais intensa ao longo da última semana, o emblema de Istambul distancia-se do cabo-verdiano.8h10 - O pode vir a reforçar-se com mais um médio. Segundo Record apurou, trata-se de Lee Dong-Gyeong, internacional sub-23 pela Coreia do Sul e que joga no Ulsan.8h05 - A saída depara o Man. City pode valer 71,6 milhões de euros aos cofres do Benfica, naquela que será a segunda transferência mais cara da história do clube da Luz, depois da venda de João Félix ao At. Madrid, por 126 milhões.8h00 - chega hoje a Lisboa para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Benfica. No mesmo dia em que Rúben Dias viaja para Manchester, Jorge Jesus ganha um reforço de peso para o eixo do sector defensivo e, por outro lado, mais uma opção para o jogo com o Farense, domingo, relativo à 3ª jornada do campeonato.