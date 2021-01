8h41: Depois de, alegadamente, ter recusado uma primeira proposta de renovação de contrato com o Real Madrid, Sergio Ramos mantém um braço de ferro com os merengues no que às exigências salariais diz respeito, o que está a deixar o clube com os nervos em franja. Facto é que o PSG já está a espreitar a oportunidade...





8h35:está a ter um papel de destaque noe o 'Liverpool Echo' aponta que os 'toffees' tentam já prolongar o contrato ao jogador francês cujo vínculo atual termina em junho de 2023.8h30: A 'France Football' avança hoje que, a par do, tambémvão tentar, do, neste mercado de inverno.8h25: O'travou', por enquanto, as negociações de renovação de contrato deaté que seja feita uma análise da 'real' sitiação financeira do clube, aponta a imprensa inglesa.médio do, é um dos desejos de Jesus – como Arão (Flamengo) – para janeiro e o técnico dos espanhóis, Manuel Pellegrini, realça que o clube precisa de vender - Ovai acionar a cláusula de compra do passe deno valor de 1,5 milhões de euros. A decisão está tomada e a SAD até vai formalizar junto do, clube alemão com quem o esquerdino tem vínculo- Autorizado pelojá está a negociar com oa sua transferência definitiva para o emblema de Vila do Conde. Se o ganês der o ‘sim’ ao clube presidido por António Silva Campos, sabe, ficará desbloqueada a mudança de Matheus Reis para Alvalade noaté ao fim da semana: SAD pretende concretizar o negócio nos próximos dias e trabalha para baixar exigências do. Valor a investir está na fasquia dos 15 milhões de euros- Oapenas antecipou 4 milhões dos 18 milhões de euros que rendeu a transferência depara o, ou seja, cerca de 22% do valor total - A possibilidade de oneste mercado de inverno foi noticiada em Inglaterra anteontem, mas, até ao momento, nada de concreto chegou às mãos de Juliana Gomes, empresária e irmã do médio-ala dotêm posições diferentes quanto à política de contratações no mercado de transferências em curso, até ao final do mês. O técnico considera que é importante reforçar o plantel, nomeadamente o meio-campo , a posição de lateral-direito e o ataque, enquanto o presidente tem outra posição deverá prosseguir a carreira no, atual 5.º classificado do Championship. O avançado, de 21 anos, foi cedido aoaté junho, mas o clube espanhol e ochegaram a acordo par a antecipar o final do empréstimo - O contrato que ligaráao, até 2025, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros já não faz parte do plantel do. O guarda-redes, de 23 anos, estava emprestado pelaaté ao final da temporada, mas, perante o facto de não ter somado qualquer minuto ao serviço dos galos, a cedência terminou mais cedo do que o originalmente previsto Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe, a par e passo, tudo o que se passa no mercado de transferências