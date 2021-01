9h41: O Portimonense prepara uma pequena revolução no plantel no mercado de inverno, por força do fraco rendimento da equipa no primeiro terço do campeonato, e três reforços garantidos pela SAD - os médios Honda (ex-Botafogo) e Ewerton (ex-Urawa Reds) e o avançado Barcos (ex-Messina) - já acompanharam o duelo de ontem à noite frente ao Farense.





9h37: Oestá na 'pole position' para garantir, do, segundo o 'Daily Star'9h15: Com Pochettino já ao leme, oquer satisfazer os 'caprichos' do novo treinador aponta a reforços para se atirar a todas as competições em que está envolvido... para ganhar., jogador cedido pelo, está já na calha para passar de 'emprestado' a 'definitivo' num negócio de 35 milhões de euros- Emagrecer é palavra de ordem no: mercado arrancou em Alvalade e a SAD até pode vir a garantir reforços, mas só após arrumar a casa... financeiramente - Oestá desagradado com a situação denoe equaciona resgatá-lo neste período de mercado , de forma a tentar colocá-lo noutro clube em que possa ser utilizado com maior regularidade- O jornal ‘Daily Express’ colocou ontemna rota do. Apesar de o médio-ofensivo estar a ser observado por diversos clubes europeus, segundoapurou, não existe qualquer contacto - Bruno Gaspar, Renan, Ilori, Lumor e Rafael Camacho custam aos cofres do Sporting entre 6 e 7 milhões de euros brutos por ano. A SAD pretende, por isso, 'livrar-se' deste quinteto - Oaproximou-se de, extremo inglês que, comojá deu conta, interessa ao Benfica - No plano das entradas, ojá tem uma base de entendimento com o Rio Ave e comReis, lateral-esquerdo que se encontra a treinar à parte em Vila do Conde, e que se tornou um jogador livre para negociar desde 1 de janeiro, dado que o seu contrato expira em junho.- Com a contratação de, oultrapassou os 100 milhões de euros gastos em aquisições , numa época em que já tinha sido estabelecido um recorde.- A situação dedeve ser a próxima a ser resolvida no Sporting , já que o internacional macedónio tem clubes interessados em Itália e na Alemanha.Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e siga a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências